Болгарія погодила новий пакет військової допомоги Україні

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Болгарський уряд ухвалив два рішення про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пакет військової та військово-технічної допомоги схвалили ще 23 червня.

Про це йдеться на сайті уряду Болгарії.

«Затверджений перелік озброєнь, співмірний за обсягом з допомогою з першого пакета, що надав тимчасовий уряд рішенням від 22 грудня 2022 року», — вказують у болгарському уряді.

Раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив в інтервʼю «Свободна Европа», що в пакеті допомоги будуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не треба закуповувати.

Попередній парламент у грудні 2022 року ухвалив перше рішення про надання військової допомоги Україні. Тимчасовий уряд передав цю допомогу, однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва й порадив новому уряду не допускати цього в майбутньому — проте новий кабінет міністрів має іншу позицію.