Пригожин пояснив, чому розпочав (і закінчив) заколот у росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Керівник терористичної «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин завив, що заколот у росії він почав через те, що тамтешня влада хотіла з 1 липня ліквідувати ПВК та перевести бійців у підзвітність Міноборони рф.
Зазначимо, що на початку заколоту Пригожин казав про помсту за обстріл польового табору найманців і бажання розібратися з «військовим керівництвом країни». Він звинувачував у зраді начальника Генштабу Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу. Ні про яку «демонстрацію протесту» взагалі не йшлося.
Він заперечив і намір повалити владу в росії, а збиття літака назвав вимушеним кроком, оскільки авіація відкрила по «вагнерівцях» вогонь.
Пригожин назвав заколот «ідеальним прикладом того, як мало відбутися вторгнення в Україну».
Ватажок також підтвердив, що вирішити ситуацію мирним шляхом запропонував саме Олександр Лукашенко. Той запропонував «шляхи подальшого продовження діяльності ПВК в законній юрисдикції».
За словами Пригожина, марш зупинився, коли «стало зрозуміло, що проллється російська кров».
Щодо втрат, то за його словами, близько 30 «вагнерівців» загинули під час обстрілу тилового табору найманців з боку російських військ. Під час самого маршу були поранені кілька бойовиків. Загинули двоє кадрових військових.
- Увечері 23 червня засновник російської «ПВК Вагнера» Євгеній Пригожин звинуватив військових рф у тому, що вони вдарили по тиловому табору найманців, «загинула величезна кількість бійців». Команду про знищення «ПВК Вагнера» нібито дав начальник Генштабу Валерій Герасимов після наради з міністром оборони Сергієм Шойгу. Пригожин заявив про початок «маршу справедливості», взяв під контроль військові обʼєкти Ростова, зокрема аеродром, і «вагнерівці» почали рухатись у бік Москви.
- Увечері 24 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко домовився з Пригожиним «про неприпустимість розвʼязування кривавої бійні на території росії». Тоді Пригожин заявив, що вони розвертають колони і вертаються в польові табори. Після цього стало відомо, що Пригожин поїде в Білорусь (в Україні запевнили, що загрози наступу «вагнерівців» з півночі немає).