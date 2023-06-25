Конференція відновлення в Лондоні: Україна залучила близько $60 мільярдів
- Автор:
- Ліза Бровко
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Pepi Stojanovski / Unsplash
За підсумками конференції відновлення в Лондоні Україна залучила близько $60 мільярдів на відбудову й реконструкцію.
Про це написав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
Разом з цим Україна створює коаліції бізнесу для інвестицій в українську економіку:
- Ukraine Business Compact — обʼєднання українських та понад 500 міжнародних компаній у спільноту відповідальних бізнесів для підтримки відновлення України;
- запуск Української інвестиційної платформи G7, ЄС та його фінансових інституцій розвитку;
- Угода України, ЄС, Норвегії, Швейцарії, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР про перезапуск ринку приватного страхування воєнних ризиків;
- Велика Британія перекаже £20 мільйонів до Трастового фонду перестрахування MIGA (туди раніше Японія внесла $23 мільйони);
- MIGA підписала Меморандум про взаєморозуміння з ProСredit банком — це збільшило суму гарантій до €40,8 мільйона.
- Угода Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Українського Дунайського пароплавства про мобілізацію приватних інвестицій для модернізації та розширення можливостей логістики на Дунаї;
- запуск україно-британської цифрової платформи для пошуку бізнес-партнерів.
За словами Шмигаля, партнери позитивно оцінюють те, як відбуваються реформи в Україні, та підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України.
- 21–22 травня в Лондоні відбулася міжнародна конференція з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference (URC 2023). Вона зібрала представників 61 країни.
- Європейський Союз надасть Україні €50 мільярдів на чотири роки, щоб покривати дефіцит держбюджету та профінансувати відновлювальні проєкти.
- Німеччина повідомила, що надасть Києву цього року додаткові €381 мільйон на гуманітарну допомогу, а Франція безповоротно виділить Україні додаткові €40 мільйонів на відбудову.
- Перед цим Європейський Союз заявив, що покриє 45% усіх потреб України у фінансуванні до 2027 року, Європейський інвестиційний банк виділяє €840 мільйонів на відновлення України, США — $1,3 мільярда, а Британія — $300 мільйонів на відновлення і гуманітарну допомогу.
- Світовий банк надасть Україні додаткові $1,75 мільярда на екстрену допомогу й відновлення.