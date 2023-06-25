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Конференція відновлення в Лондоні: Україна залучила близько $60 мільярдів

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Pepi Stojanovski / Unsplash

За підсумками конференції відновлення в Лондоні Україна залучила близько $60 мільярдів на відбудову й реконструкцію.

Про це написав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Разом з цим Україна створює коаліції бізнесу для інвестицій в українську економіку:

За словами Шмигаля, партнери позитивно оцінюють те, як відбуваються реформи в Україні, та підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України.