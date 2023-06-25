Конференція відновлення в Лондоні: Україна залучила близько $60 мільярдів

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Pepi Stojanovski / Unsplash

За підсумками конференції відновлення в Лондоні Україна залучила близько $60 мільярдів на відбудову й реконструкцію.

Про це написав премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Разом з цим Україна створює коаліції бізнесу для інвестицій в українську економіку:

Ukraine Business Compact — обʼєднання українських та понад 500 міжнародних компаній у спільноту відповідальних бізнесів для підтримки відновлення України;

запуск Української інвестиційної платформи G7, ЄС та його фінансових інституцій розвитку;

Угода України, ЄС, Норвегії, Швейцарії, Європейського інвестиційного банку та ЄБРР про перезапуск ринку приватного страхування воєнних ризиків;

Велика Британія перекаже £20 мільйонів до Трастового фонду перестрахування MIGA (туди раніше Японія внесла $23 мільйони);

MIGA підписала Меморандум про взаєморозуміння з ProСredit банком — це збільшило суму гарантій до €40,8 мільйона.

Угода Міжнародної фінансової корпорації (IFC) та Українського Дунайського пароплавства про мобілізацію приватних інвестицій для модернізації та розширення можливостей логістики на Дунаї;

запуск україно-британської цифрової платформи для пошуку бізнес-партнерів.

За словами Шмигаля, партнери позитивно оцінюють те, як відбуваються реформи в Україні, та підтримують ідею використання заморожених російських активів для відбудови України.