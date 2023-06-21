Болгарія готує новий пакет військової допомоги Україні. У списку — зброя та боєприпаси

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Болгарія готує нову партію військової допомоги Україні.

Про це міністр оборони Болгарії Тодор Тагарев заявив в інтервʼю «Свободна Европа».

У пакеті будуть зброя та боєприпаси, які є на складах Болгарії, їх не треба закуповувати. Більшість із цього уже прострочене або перебуває наприкінці терміну служби, тобто у будь-якому випадку боєприпаси треба замінювати. «У деяких випадках навіть деякі системи, які не повністю працездатні. Вони [українці] також готові такі брати», — додав Тагарев.

Попередній парламент у грудні 2022 року ухвалив перше рішення про надання військової допомоги Україні. Тимчасовий уряд передав цю допомогу, однак президент Румен Радев виступив проти відправки зброї та боєприпасів до Києва й порадив новому уряду не допускати цього в майбутньому — проте новий кабінет міністрів дотримується іншої позиції.

«Ми розуміємо і поділяємо цю необхідність надавати допомогу Україні тим, чим можемо», — сказав міністр оборони Тодор Тагарев.