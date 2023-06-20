Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Парламент Словаччини визнав Голодомор 1932–1933 років геноцидом українського народу.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
- Нещодавно Велика Британія ухвалила рішення про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу. Так само вирішили Словенія, Франція, Ісландія, Бельгія, Хорватія та інші країни — загалом понад 20 країн світу.
- 15 грудня 2022 року Європейський парламент ухвалив резолюцію з приводу 90-х роковин Голодомору в Україні, яка визнає події 1930-х років геноцидом українського народу.