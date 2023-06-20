Президент Болгарії назвав «помилкою» можливу передачу Україні снарядів

Новини

Facebook / Румен Радев

Президент Болгарії Румен Радев назвав «помилкою» можливе приєднання країни до проєкту Європейського Союзу із надання Україні мільйону боєприпасів.

Про це він заявив 20 червня під час спілкування з журналістами.

«Поки я представляв Болгарію в Раді ЄС, я відстоював цю позицію — зрозуміло, що Болгарія не є частиною ініціативи «Один мільйон снарядів» для України. Якщо уряд ухвалить таке рішення, на мою думку, це буде помилкою. Ви бачите, що конфлікт загострюється, несе величезні ризики, виснажує наші економіки та соціальні системи. І в Болгарії, і в Брюсселі я стверджував, що наша країна не повинна втручатися, постачаючи зброю, у війну в Україні», — сказав Радев.

Тема передачі снарядів Україні давно стала причиною заочної суперечки між президентом Радевим і премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, який вважає, що Болгарія має виконати взяті на себе зобовʼязання. На початку червня міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов заявив, що підтримує військову допомогу Україні на тлі її контрнаступу.

Болгарія — парламентська республіка, тобто парламент формує уряд і зазвичай обирає президента. Президент виконує символічну юридичну роль. У жовтні 2022 року видання EurActiv писало, що Болгарія є одним із найбільших непублічних постачальників зброї Україні. У січні 2023 року німецьке видання Die Welt писало, що на початку війни Болгарія таємно забезпечила Україну третиною боєприпасів та 40% дизпалива. При цьому через внутрішні політичні розбіжності снаряди передавали таємно.