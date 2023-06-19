Росія перешкоджає місії ООН дістатися до лівобережжя Херсонщини

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Пресслужба ДСНС

Росія відмовляється пускати гуманітарну місію ООН до людей на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини, які постраждали від підриву Каховськох ГЕС.

Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.

Росіяни відхилили запит на доступ до окупованих територій області, проте ООН наголошує, що продовжить працювати, щоб потрапити туди.

Деніз Браун закликала росію діяти так, як вона зобовʼязана за міжнародним гуманітарним правом — не відмовляти в допомозі людям, які цього потребують.