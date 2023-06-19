Росія перешкоджає місії ООН дістатися до лівобережжя Херсонщини
- Автор:
- Ліза Бровко
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Пресслужба ДСНС
Росія відмовляється пускати гуманітарну місію ООН до людей на тимчасово окупованому лівому березі Херсонщини, які постраждали від підриву Каховськох ГЕС.
Про це заявила гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун.
Росіяни відхилили запит на доступ до окупованих територій області, проте ООН наголошує, що продовжить працювати, щоб потрапити туди.
Деніз Браун закликала росію діяти так, як вона зобовʼязана за міжнародним гуманітарним правом — не відмовляти в допомозі людям, які цього потребують.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку.
- 8 червня Організація Обʼєднаних Націй заявила, що сформує в Запоріжжі та Херсоні групи, які вирушать на окуповані території, що постраждали через підрив Каховської ГЕС. Підрозділи ООН вирушать і до тимчасово окупованих територій, щойно росія надасть доступ і гарантії безпеки.
- 10 червня президент України Володимир Зеленський розкритикував міжнародні організації: «Коли міжнародні організації, що повинні захищати життя у глобальному масштабі, навіть за тиждень не встигають сформувати й відправити рятувальну місію на окуповану територію, коли деякі світові субʼєкти не наважуються вийти навіть із чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю — вона їх заохочує». В інтервʼю німецькій газеті Bild Зеленський заявляв, що міжнародні організації не їдуть на постраждалі території, «адже це не їхній мандат».
- РФ відмовила ООН у доступі до постраждалих територій Херсонщини також і 13 червня. Тобто не дала гарантії безпеки для перетину лінії фронту на лівий берег Дніпра.
- Американська газета The New York Times дійшла висновку, що росія підірвала підводний прохід до машинної зали. Видання наголошує: факти ясно вказують на те, що вибух на греблі влаштувала сторона, яка її контролює, — росія.
- Через підрив Каховської ГЕС загинули 17 людей. Зниклими безвісти вважають 31 людину.