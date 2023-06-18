МВС: Через підрив Каховської ГЕС загинули 17 людей. Зниклими безвісти вважають 31 людину

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

Через підрив росіянами Каховської ГЕС загинули 17 людей. З них 13 потонули, ще чотири — отримали несумісні з життям поранення під час евакуації. Безвісти зниклими залишається 31 людина.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

За даними МВС, підтопленими залишаються 876 будинків. Усього з небезпечних зон евакуювали 3 614 людей, серед них — 474 дитини та 80 маломобільних людей.