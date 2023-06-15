Бельгія виділила €3,5 мільйона на ліквідацію наслідків російського теракту на Каховській ГЕС
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / Eschnou
Бельгія виділила €3,5 мільйона для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.
Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови з бельгійським колегою Александером Де Кроо.
Пакет допомоги, зокрема, містить електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.
Премʼєри Бельгії та України також обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи і необхідність посилення санкцій проти росії.
- Уночі 6 червня росія підірвала Каховську ГЕС у Херсонській області. Через прорив греблі під загрозою опинилася Запорізька атомна електростанція, також можливе позбавлення питної води людей на півдні Херсонщини й у Криму та знищення частини населених пунктів і біосфери. За даними української розвідки, росіяни навмисно підірвали греблю, проте зробили це хаотично, через що затопили свою військову техніку. За попередньою інформацією, 10 людей загинули, 42 людини вважаються зниклими безвісти.
- Уряд Латвії погодив надання Україні додаткової гуманітарної допомоги майже на €433 тисячі. Гроші виділять із Державного бюджету на непередбачувані витрати.
- Організація Обʼєднаних Націй заявила, що підрив Каховської ГЕС на Херсонщині вплине на глобальну продовольчу безпеку і призведе до зростання цін на продукти.
- Депутати Європейського парламенту засудили підрив Каховської гідроелектростанції, назвавши його російським воєнним злочином, за який мають бути наслідки.