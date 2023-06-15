Бельгія виділила €3,5 мільйона на ліквідацію наслідків російського теракту на Каховській ГЕС

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Flickr / Eschnou

Бельгія виділила €3,5 мільйона для допомоги в ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль за підсумками розмови з бельгійським колегою Александером Де Кроо.

Пакет допомоги, зокрема, містить електрогенератори, медичне обладнання, ліки, резервуари для зберігання питної води, намети тощо.

Премʼєри Бельгії та України також обговорили гуманітарні й екологічні наслідки катастрофи і необхідність посилення санкцій проти росії.