Трамп заперечив звинувачення за 37 пунктами у справі про секретні документи. Після суду його відпустили

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Колишній президент США Дональд Трамп приїхав до Федерального суду міста Маямі у штаті Флорида, у будівлі якого його формально заарештували у справі про поводження із секретними документами. Трампу висунуть звинувачення за 37 пунктами.

Про це пише CNN.

Коли Дональд Трамп прибув до суду, його взяли під варту і помістили під арешт. Це формальна процедура перед тим, як суддя оголосить обвинувачення, тому експрезиденту наручників не надягали.

Трамп стане першим в історії США експрезидентом, який зіткнеться з федеральними звинуваченнями. Однак він не визнав себе винним, тому суд відпустив його без умов — вважає Трампа не схильним до втечі.