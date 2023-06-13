Американські законодавці закликають перенести саміт «США — Африка» з ПАР через її звʼязки з рф

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У Конгресі США закликають перенести торговий американо-африканський саміт AGOA з Південної Африки до іншої країни — як кажуть законодавці, через «поглиблення військових відносин» ПАР із росією.

Про це пише Reuters.

Південна Африка планує прийняти саміт у Йоганнесбурзі для обговорення спеціальної торгової програми Вашингтону і держав Африки.

У листі до держсекретаря США Ентоні Блінкена та інших чиновників члени Конгресу заявили, що ПАР може втратити свої торгові пільги зі США через ззʼязки з рф, а також зазначили, що стурбовані «тим, що проведення форуму AGOA у 2023 році в Йоганнесбурзі стане непрямим підтвердженням згубної підтримки ПАР вторгнення росії в Україну».

Водночас Вашингтон ще не ухвалював рішення перенести саміт в інше місце.