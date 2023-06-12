Для мікрорайону Корабел у Херсоні вводять обмеження — заборона на вʼїзд і посилена комендантська година. Які причини

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Стас Козлюк / «Бабель»

До мікрорайону Корабел у Херсоні, затопленого через підрив Каховської ГЕС, заборонили вʼїзд з 13 червня. А його мешканці протягом тижня зможуть пересуватися островом лише з 12:00 до 15:00.

Про це йдеться в Telegram-каналі «Каховська ГЕС | штаб info».

Обмеження вводять для того, щоб фахівці проводили розмінування та слідчі дії, а комунальники ліквідували наслідки затоплення. Також триватиме евакуація населення, яку проводять представники ДСНС і міська військова адміністрація.

Як тільки спаде вода, у мікрорайоні організують видачу гуманітарної допомоги й ліків, які мешканці зможуть отримати з 12:00 до 15:00 щодня.