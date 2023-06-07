Новини

У Білорусі помилували колишню дівчину опозиціонера Протасевича Софію Сапегу

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

Instagram / sapega_sofia

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав наказ про помилування дівчини опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги.

Про це пише білоруська держагенція БелТА.

Софію Сапегу випустили з виправної колонії № 4 в Гомелі й передали делегації Приморського краю рф, яку очолює губернатор Олег Кожемʼяко.