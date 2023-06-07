У Білорусі помилували колишню дівчину опозиціонера Протасевича Софію Сапегу
- Автор:
- Ліза Бровко
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Instagram / sapega_sofia
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав наказ про помилування дівчини опозиціонера Романа Протасевича Софії Сапеги.
Про це пише білоруська держагенція БелТА.
Софію Сапегу випустили з виправної колонії № 4 в Гомелі й передали делегації Приморського краю рф, яку очолює губернатор Олег Кожемʼяко.
- 23 травня 2021 року в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про мінування, яка зрештою не підтвердилася. Разом із Протасевичем тоді затримали його дівчину, росіянку Софію Сапегу. Її засудили до 6 років увʼязнення (вона була адміністратором Telegram-каналу «Чорна книга Білорусі», де публікувалися персональні дані держслужбовців Білорусі).
- Софія Сапега — громадянка росії. У дитинстві вона з мамою переїхала до Білорусі, де закінчила школу. Згодом вступила до Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. У травні 2021 року вона відпочивала з Протасевичем, який теж переїхав до Литви, у Греції. Літак, на якому вони 23 травня летіли назад у Вільнюс, примусово посадили в Мінську, а їх обох затримали. 25 червня Протасевича та Сапегу перевели під домашній арешт.
- Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з Сапегою, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.
- У грудні 2021 року Софія Сапега написала прохання про помилування на імʼя самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 22 травня 2023 року в Білорусі суд помилував колишнього редактора Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича. Йому загрожувало до восьми років увʼязнення. Після затримання Протасевича через деякий час перевели під домашній арешт. Він почав співпрацювати зі слідством і підтримувати режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.