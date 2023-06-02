Премʼєр Угорщини Орбан знову закликав Україну та росію почати мирні перемовини до контрнаступу. У МЗС відповіли

Новини

Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову закликав Україну та росію відновити мирні перемовини. Він каже, що це потрібно зробити до контрнаступу.

Про це пише Telex.

«Для країни, чиє населення становить незначну частину населення супротивної сторони, розпочати масштабні військові атаки за таких обставин — це кровопролиття. Ми повинні зробити все, навіть до початку контрнаступу, щоб переконати сторони в необхідності припинення вогню та мирних переговорів», — сказав Орбан.

За його словами, контрнаступ України призведе до великих втрат, а на мирних перемовинах нібито вдасться досягти більше, ніж воєнними діями.

На слова угорського премʼєра вже відреагували в МЗС України. Там заявили, що мирні перемовини з росією можуть бути лише після виведення російських військ, а припинення вогню дасть змогу рф підготуватися до нової атаки.

«Водночас ми взяли до уваги твердження Віктора Орбана про те, що йому важко бути єдиним премʼєр-міністром в ЄС, який виступає за мир. Аби полегшити цю ситуацію, закликаємо главу угорського уряду почати нарешті діяти. Наприклад, засудити російську агресію, вимагати від Москви припинити війну та повернути російську армію на російську територію, долучитися до заходів міжнародної ізоляції росії, не підривати єдність в ЄС», — сказав речник МЗС Олег Ніколенко.