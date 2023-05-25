«Схеми» знайшли у сина експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва нерухомість у Франції
- Автор:
- Анна Холоднова
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Син колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва Олександр є бенефіціаром ще однієї компанії, на яку зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі Франції.
Про це дізналися журналісти «Схем».
Вони встановили, що Олександр Богуслаєв разом із партнером по бізнесу Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На неї зареєстрована квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). За оцінками, це майно коштує €800 тисяч.
Це не єдина нерухомість сина Богуслаєва у Франції. Раніше «Схеми» дізналися, що він разом із вищезазначеним Шинкаренком є бенефіціарами компанії SCI SLAVA, на яку зареєстрований будинок на бульварі Едуарда Восьмого у Ніцці вартістю €1 мільйон 620 тисяч.
- 22 жовтня 2022 року СБУ затримала вже колишнього президента «Мотор Січі» Вʼячеслава Богуслаєва. Його підозрюють у держзраді. За даними слідства, він і начальник департаменту зовнішньоекономічної діяльності постачали росії авіадвигуни для бойових гелікоптерів — навіть після повномасштабного вторгнення. Наразі Богуслаєв перебуває в СІЗО. Проти нього Україна ввела санкції.
- Пізніше Служба безпеки України встановила, що експрезидент компанії «Мотор Січ» Вʼячеслав Богуслаєв блокував поставку бойового гелікоптера Мі-2 для Головного управління розвідки Міноборони у квітні 2022 року.
- Журналісти виявили, що Богуслаєв після початку повномасштабної війни продовжував спілкуватися з російськими бізнесменами та чиновниками, які мають доступ до російського вищого військового командування. Він скаржився їм на удари по заводі та мародерство солдатів рф.
- 10 травня журналісти «Схем» виявили, що Вʼячеслав Богуслаєв просив Офіс президента України включити його у список на обмін з росією.