У Повітряних силах розповіли, які задачі виконуватимуть винищувачі F-16
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів про головні завдання, які виконуватимуть винищувачі F-16, коли їх передадуть Україні.
За його словами, головною задачею F-16 в Україні буде завоювати перевагу в повітрі та захищати територію, куди не дістають наземні системи протиповітряної оборони.
«Літак — це теж частина ППО. Десь наземна ППО буде перекривати стратегічні напрямки, важливі обʼєкти, міста. А вже далі можуть працювати й мобільні групи, і винищувачі F-16», — пояснив Ігнат.
Однак винищувачі не зможуть збивати балістичні ракети. Для цього потрібні системи Patriot та Samp-T. Літаки будуть захищати повітряний простір від таких ракет як Х-101, «Калібр» та дронів-камікадзе.
«Також він буде завойовувати перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями», — сказав Ігнат.
Він додав, що перевага в повітрі на окупованих територіях допоможе наземним військам вести як оборону, так і наступ.
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