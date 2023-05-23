Угорський премʼєр Орбан каже, що Україна не виграє війну з росією. У МЗС відреагували
- Автор:
- Ліза Бровко
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Reuters
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтервʼю Bloomberg заявив, що Україні не виграти війну з росією, а те, хто до кого вторгнувся, значення не має.
На це відреагував речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко і нагадав, що торік європейські політики вважали, що Україна в повномасштабній війні протримається щонайбільше 72 години.
«Вони помилилися тоді, помиляються і зараз», — написав він.
За словами Віктора Орбана, «для бідних українців немає перемоги на полі бою», «немає жодних шансів виграти війну», а вона зупиниться, лише коли росія укладе угоду зі США (угорський премʼєр також висловив сподівання, що наступним американським президентом стане Дональд Трамп).
Також він назвав повномашстабне вторгнення росії в Україну «провалом дипломатії», але зауважив, що «питання не в тому, хто до кого вторгся, питання в тому, що буде наступного ранку».
«У Кремлі мають радіти: глава угорського уряду зняв відповідальність росії за її агресію проти України», — додав Ніколенко.
- Наприкінці квітня Зеленський зазначив, що поведінка Угорщини та її звʼязки з росією не відповідають статусу члена НАТО, а міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що угорці вже заплатили «занадто високу ціну» за війну в Україні. Раніше в Угорщині заявляли, що для вступу України до НАТО потрібне «схвалення» росії.
- У січні 2023 року премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «нічийною землею», у квітні — «фінансово неіснуючою».
- Угорщина від початку повномасштабного вторгнення не надала Україні ніякої військової допомоги, періодично блокує виділення нам коштів у ЄС і виступає проти антиросійських санкцій. У листопаді 2022 року уряд Угорщини вирішив надати Україні $195 мільйонів фінансової допомоги.