У Twitter масово зʼявляються піратські фільми. Це роблять користувачі з передплатою
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Videvo
Минулого тижня Ілон Маск оголосив, що передплатники Twitter Blue можуть публікували двогодинні відео до 8 Гб. Це призвело до того, що користувачі з передплатою почали завантажувати у Twitter піратський контент.
Про це пише Quartz.
Повнометражні фільми зазвичай тривають близько двох годин, через що нова функція Twitter приваблює людей, які хочуть поширювати піратський контент і порушувати авторські права.
Так у соцмережі зʼявилися фільми «Брати Супер Маріо в кіно», який досі йде в кінотеатрах, «Аватар: Шлях води» і «Шрек 3».
Хоч піратський контент згодом видаляють, але його швидко перезаливають. Платформа не встигає за користувачами, тому що Ілон Маск значно скоротив штат модераторів.
- 13 квітня Ілон Маск заявив, що користувачі Twitter зможуть пропонувати своїм читачам передплату на контент, зокрема на довгі тексти та багатогодинні відео. Щодо синіх галочок, які дозволяють писати довгі твіти та монетизувати контент, їхня безкоштовна версія почала зникати 20 квітня. Позначки верифікованих акаунтів залишаються лише у користувачів, які заплатили за це.
- BBC нещодавно писало, що сотні акаунтів просувають у Twitter російську та китайську державну пропаганду. Власник соцмережі Ілон Маск ліквідував команду, яка боролася з цими явищами.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи звільненням.
- The New York Times писала, що Twitter звільнив щонайменше 200 співробітників. Це майже 10% із приблизно двох тисяч, які досі працюють у компанії. Коли в жовтні 2022 року Ілон Маск придбав соцмережу, там було 7 500 працівників.