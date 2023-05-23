У Twitter масово зʼявляються піратські фільми. Це роблять користувачі з передплатою

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Минулого тижня Ілон Маск оголосив, що передплатники Twitter Blue можуть публікували двогодинні відео до 8 Гб. Це призвело до того, що користувачі з передплатою почали завантажувати у Twitter піратський контент.

Про це пише Quartz.

Повнометражні фільми зазвичай тривають близько двох годин, через що нова функція Twitter приваблює людей, які хочуть поширювати піратський контент і порушувати авторські права.

Так у соцмережі зʼявилися фільми «Брати Супер Маріо в кіно», який досі йде в кінотеатрах, «Аватар: Шлях води» і «Шрек 3».

Хоч піратський контент згодом видаляють, але його швидко перезаливають. Платформа не встигає за користувачами, тому що Ілон Маск значно скоротив штат модераторів.