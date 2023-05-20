NYT: Сили оборони України просунулися в Бахмуті, скориставшись конфліктом між «ПВК Вагнера» і Міноборони рф
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- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Сили оборони України змогли просунутися в Бахмуті, оперативно використавши конфлікти між «ПВК Вагнера», Збройними силами рф і «кадировцями».
Про це пише The New York Times з посиланням на джерела.
За даними газети, українські бійці розпочали контраступальну операцію 6 травня — вона тривала три дні, поки «вагнерівці» передавали позиції 72 окремій мотострілецькій бригаді.
Силам оборони України, як зазначає NYT, вдалося повернути територію завширшки 2,9 кілометра та вглиб близько 2,4 кілометра на південь від села Іванівське під Бахмутом. Потім вони відвоювали понад 31 квадратний кілометр на північ і південь від міста.
Один із військових із позивним «Фейс» розповів газеті, що українське військо хоч і зазнало втрат, але вони були меншими за російські. Зазвичай сторона, яка наступає, несе більші втрати.
Джерела газети — інтервʼю з українським командувачем Андрієм Білецьким і військовослужбовцями, а також відео з натільних камер бійців.
- Утім, росіяни зараз підтягують у Бахмут підсилення: повітряно-десантні підрозділи, мотострілецькі підрозділи, а також деякі спеціальні підрозділи.
- 15 травня у Міноборони повідомили, що за дві доби Сили оборони подекуди просунулися на Бахмутському напрямку на відстань від 350 метрів до двох кілометрів.
- 9 травня стало відомо, що росіяни вперше за довгий час втратили позиції навколо Бахмуту. На південно-західних околицях міста двокілометрову ділянку в росіян відбили підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ. Власник «ПВК Вагнера» Євген Пригожин перед цим розповів про втечу з позицій бійців російської 72 бригади. Вони нібито оголили стратегічний плацдарм. Після цього українські війська почали відбивати інші невеликі позиції.
- 8 і 9 травня підрозділи 3 штурмової бригади ЗСУ відбили в росіян двокілометрову ділянку на південно-західних околицях Бахмуту. Бригада опублікувала відео штурму позицій окупантів. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський відзначив за це бійців. За його словами, грамотна оборона дозволила виснажити «ПВК Вагнера» на цьому напрямку, через що найманців замінили гірше підготовленими підрозділами регулярних військ рф.
- Уночі 5 травня Пригожин на тлі трупів найманців лаявся на міністра оборони росії Сергія Шойгу та начальника Генштабу рф Валерія Герасимова. За його словами, нестача боєприпасів у «ПВК Вагнера» сягає 70%, а Міноборони рф на це ніяк не реагує. Він також заявив, що «вагнерівці» передадуть свої позиції під Бахмутом Донецької області підрозділам Міноборони рф. Пізніше Пригожин вирішив все ж залишитися в Бахмуті, мовляв, Міноборони росії нібито пообіцяло надати «Приватній військовій компанії Вагнера» «стільки озброєння й боєприпасів, скільки потрібно для продовження бойових дій».
- Інтенсивні бої в районі Бахмуту почалися в липні 2022 року й тривають досі. Щоб захопити Бахмут, росія кинула туди найпідготовленіші частини регулярних військ і «вагнерівців». Більшість артилерії окупантів зосереджена саме на цьому напрямку.