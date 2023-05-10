«Схеми»: Експрезидент «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв просить ОП обміняти його в росію

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Колишній президент «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв просить Офіс президента України включити його у список на обмін з росією.

Про це пишуть «Схеми».

Журналісти отримати заяву Богуслаєва на імʼя керівника ОП Андрія Єрмака, у якій той російською мовою написав: «Прошу додати мене у список на обмін з російською федерацією». Зараз його підозрюють у пособництві росії, колабораціонізмі і протидії ЗСУ.

У документі Вʼячеслав Богуслаєв назвав себе пенсіонером та інвалідом першої групи. Супровідний лист його адвоката свідчить, що заяву направили в ОП 20 березня 2023 року.

Тим часом представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна застосовує всі доступні методи для повернення військовополонених і утримуваних цивільних, але щодо обміну конкретних людей, то «ми можемо коментувати це лише за результатами».

Експрезиденту «Мотор Січі» інкримінують регулярне підсилення російського війська — його підприємство роками постачало в росію авіадвигуни для штурмової авіації і запчастини до них. Утім, Богуслаєв не тільки допомагав агресору, а й намагався послабити Сили оборони України.

У розслідуванні «Схем» опублікували розмови Богуслаєва з бізнес-партнерами та підлеглими, які свідчать, що у квітні 2022 року він хотів заблокувати передачу гелікоптера Мі-2 для потреб Головного управління розвідки.

21 квітня українські розвідники й місцева адміністрація звернулися до «Мотор Січі», щоб реквізувати гелікоптер на потреби військових з повною компенсацією його вартості, що дозволено в умовах воєнного стану.

Попри законність вимог ГУР Богуслаєв вирішив перешкоджати реквізиції і роздав вказівки підлеглим: сховати документацію на Мі-2, розладнати двигун, зняти агрегат та «поводитися жорстко».

Коли гелікоптер таки реквізували, ексочільник «Мотор Січі» наказав «підняти скандал» і «оформити все до суду».

«Вони, бл***, будуть в мене просити стояти на ногах», — сказав Богуслаєв.