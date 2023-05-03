Голова розвідки НАТО: Росія може пошкодити підводні кабелі в Атлантиці у відповідь на підтримку Заходом України

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Голова розвідки НАТО Девід Кеттлер заявив, що є ризик пошкодження підводних кабелів та іншої критичної інфраструктури в Атлантиці з боку росії. У такий спосіб Кремль може «покарати» Захід за підтримку України.

Про це пише Reuters.

За словами Кеттлера, НАТО посилює захист підводної інфраструктури після атак на «Північні потоки», оскільки «росіяни більш активні, ніж ми бачили їх протягом багатьох років у цій сфері», — вони хочуть ускладнити життя Заходу й «отримати важелі впливу».

Зараз росія активно патрулює Атлантичний океан, Північне і Балтійське моря: картографує критичну підводну інфраструктуру на кораблях-шпигунах. За ними стежить НАТО.