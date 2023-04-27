У спортсменів з росії не вимагатимуть письмово засудити війну проти України. Їм достатньо підписати декларацію про нейтралітет

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Щоб повернутися до міжнародних змагань, російським і білоруським спортсменам достатньо буде підписати декларацію про нейтралітет.

При цьому росіян не проситимуть письмово засудити війну рф проти України — як пояснив виданню LʼEquipe президент Асоціації міжнародних олімпійських федерацій з літніх видів спорту (ASOIF) Франческо Річчі Бітті, за це в росії передбачена кримінальна відповідальність.

Також Річчі Бітті сказав, що спортсмени «Формули-1» уже підписують декларації, за якими вони мають відповідати критеріям нейтралітету. На черзі — плавці.

«Ми вивчаємо можливість довірити це завдання [дотримання критеріїв нейтральності] Спортивному арбітражному суду, але поки це неофіційно», — додав директор ASOIF.