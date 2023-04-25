Туреччина підвищує до 130% мито на імпорт зернових. Раніше воно було нульовим

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З першого травня Туреччина за розпорядженням президента Реджепа Ердогана підвищує імпортне мито з нуля до 130%. Це стосуватиметься зернових — пшениці, ячменю, кукурудзи тощо.

У такий спосіб Туреччина хоче стабілізувати ціни на продукти, підтримати своє сільське господарство і сповільнити річну інфляцію, яка, за даними місцевого видання Daily Sabbah, сягнула 50,5%.

Рішення про підвищення імпортного мита вплине й на Україну, оскільки вона один з найбільших постачальників зернових до Туреччини.