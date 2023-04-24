WP: Україна планувала вдарити по російському тилу 24 лютого, але відклала атаку на прохання США

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Nikolay Vorobyev / Unsplash

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов планував на річницю повномасштабного вторгнення росії вдарити глибоко в російському тилу, але атаку відклали через занепокоєння чиновників у Вашингтоні.

Про це пише The Washington Post із посиланням на секретну доповідь Агентства національної безпеки США.

Згідно із документом, Буданов наказав одному зі своїх офіцерів «готуватися до масових ударів 24 лютого … з усім, що є у ГУР». Розглядали, зокрема, морську атаку з використанням тротилу в портовому місті Новоросійськ на березі Чорного моря.

Тим часом у Вашингтоні таємно стежили за планами українців. За два дні до річниці повномасштабного вторгнення, 22 лютого 2023 року, ЦРУ поширило новий секретний звіт. У ньому йшлося, що ГУР «погодилося на прохання Вашингтону відкласти удари» по Москві. Проте в документі не пояснили, хто саме втрутився та чому українці погодилися на пропозицію США.

Журналісти The Washington Post зазначають, що у приватних розмовах посадовці США та Європи висловлюють своє захоплення Будановим. Але водночас визнають, що його зухвалість іноді змушує їх нервувати.

13 лютого, у день, коли Буданов нібито дав вказівку одному зі своїх офіцерів бути готовими до операції в Новоросійську, Сполучені Штати знову закликали своїх громадян негайно покинути росію. Чи було це попередження повʼязане з імовірним українським ударом — наразі невідомо.

У документах також йдеться, що американські розвідники стежать за спілкуванням Буданова, і здається, що це не є новиною для нього. У минулих інтервʼю The Washington Post очільник ГУР, імовірно, знаючи, що за ним шпигують, вмикав музику або статичний шум у своєму офісі.

Секретні документи також свідчать, що Головне управління розвідки розробило плани таємних атак на росіян у Сирії із залученням допомоги курдів і планувало вдарити по найманцях «ПВК Вагнера» в Малі.

«Невідомо, на якій стадії зараз перебувають операції [в Малі] та чи отримало ГУР дозвіл на виконання своїх планів», — йдеться в документі Агентства національної безпеки США.

Американські та європейські чиновники зробили Україні зауваження щодо атак за межами її території, які, на їхню думку, зайшли надто далеко. Також вони занепокоєні, що Китай може розглядати атаки України проти росії як «можливість виставити НАТО як агресора» і посилити підтримку росії.

Згодом цю публікацію прокоментував радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк: «А навіщо нам потрібно було б це робити? Щоб що? Яку задачу вирішила б така одноразова акція? Змінила хід війни? Змусила б росіян втікати? Скасувала б потребу у зброї? Так-от, подібні публікації з обовʼязковим посиланням на «анонімні джерела» виконують лише одну катастрофічну функцію: формують суспільну думку в західних столицях, ніби Україна є нерозумною, інфантильною та імпульсивною країною, якій дорослим людям небезпечно довіряти серйозну зброю».

Подоляк наголосив, що Україні потрібні далекобійні ракети для знищення російської логістики на окупованих територіях та різні види авіації для захисту неба і знищення російських фортифікаційних споруд — це головні складові успішного контрнаступу та мінімізації втрат.