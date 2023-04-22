NYT: Джек Тейшейра почав публікувати секретну інформацію про Україну за 48 годин після російського вторгнення

Новини

Reuters / «Бабель»

Американський військовий Джек Тейшейра ще в лютому 2022 року, за 48 годин після російського вторгнення в Україну, почав публікувати в чат-групі Discord секретні розвідувальні дані про військові дії рф. Чат налічував близько 600 учасників.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У цих даних були подробиці про жертви серед росіян та українців, діяльність російських розвідувальних служб та оновлена інформація про допомогу Україні.

The New York Times дізналася про цей великий чат від користувача Discord. Він був опублікований на каналі YouTube, і до нього легко було отримати доступ за лічені секунди. До цього було відомо лише про чат на 50 учасників, який називався Thug Shaker Central. Там інформацію Тейшейра публікував з жовтня 2022 року.

«Бачив звіт Пентагону, в якому йшлося, що третина сил використовується для вторгнення», — написав Тейшейра. Очевидно, прагнучи справити враження на інших у групі, які піддали сумніву його аналіз, він сказав: «У мене є трохи більше, ніж інформація з відкритих джерел. Привілеї бути в розвідувальному підрозділі ВПС США».

Деякі опубліковані розвідувальні дані передбачали розвиток подій на полі бою. 27 березня 2022 року він поділився секретною інформацією про виведення російських військ із Києва, інформацією, яку, за його словами, «знайшов на сайті Агентства національної безпеки».

«Є деякі великі новини. Можливо, заплановане відведення військ на захід від Києва», — написав хлопець. Через два дні росія оголосила, що залишає Київщину.

Деякі пости розпочиналися з актуальної інформації про кількість постраждалих. Він активно публікував оновлену інформацію про те, які країни надають летальну допомогу Україні.

The New York Times припускає, що Тейшейра відправляв повідомлення з військової бази, на якій перебував. В одній із розмов він сказав, що збирається увійти до зони, де люди з допуском до секретних служб можуть отримати доступ до секретних компʼютерних мереж.

«Робота, яку я виконую, дозволяє мені отримати привілеї, вищі за ті, що в більшості розвідників», — писав військовий.

Джек Тейшейра.

Він також стверджував, що активно прочісував секретні компʼютерні мережі в пошуках матеріалів про війну в Україні. Коли один із користувачів Discord закликав його не зловживати доступом до секретних даних, Тейшейра відповів: «Занадто пізно».

У якийсь момент він запропонував поділитися інформацією приватно з членами групи, які живуть за межами США. «Напишіть мені, і я можу розповісти вам, що в мене є», — написав він.

Він також стверджував, що має доступ до розвідданих від американських партнерів. «Зазвичай я працюю з людьми з GCHQ, коли дивлюся на зарубіжні країни», — сказав він у чаті у вересні 2022 року, маючи на увазі спецслужбу Великої Британії, що відповідальна за ведення радіоелектронної розвідки.