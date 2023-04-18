ВАКС продовжив запобіжний захід ексголові «Нафтогазу» Андрію Коболєву ще на два місяці

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Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід на два місяці для колишнього голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва у справі про премію понад 229 мільйонів гривень.

Про це пише пресслужба ВАКС.

Протягом двох місяців Коболєв має прибувати на кожну вимогу до детектива, прокурора, слідчого судді та суду в цьому провадженні та не виїжджати за межі Києва й області без дозволу.

Також ексголову «Нафтогазу» зобовʼязали здати всі паспорти й документи, які потрібні для виїзду за кордон, і носити електронний браслет.