У Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія Мінкультури. Вона зафіксувала руйнування

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Facebook / Олександр Ткаченко

Комісія Міністерства культури з приймання-передачі майна працює на території Києво-Печерської лаври. Фахівцям вдалося потрапити до корпусу № 112.

Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

Він показав наслідки користування УПЦ МП Книжковим складом Києво-Печерської лаври, збудованим у ІІ половині ХІХ століття. Він є памʼяткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Комісія зафіксувала, що приміщення в аварійному стані, має руйнування і непридатне для використання.

Мінкультури подає заяву про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на обʼєкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження обʼєктів культурної спадщини».

Наразі приміщення Книжкового складу опечатано. Там працюють слідчі.