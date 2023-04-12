У Києво-Печерській лаврі почала працювати комісія Мінкультури. Вона зафіксувала руйнування
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- Анна Холоднова
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Facebook / Олександр Ткаченко
Комісія Міністерства культури з приймання-передачі майна працює на території Києво-Печерської лаври. Фахівцям вдалося потрапити до корпусу № 112.
Про це повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.
Він показав наслідки користування УПЦ МП Книжковим складом Києво-Печерської лаври, збудованим у ІІ половині ХІХ століття. Він є памʼяткою архітектури та містобудування місцевого значення.
Комісія зафіксувала, що приміщення в аварійному стані, має руйнування і непридатне для використання.
Мінкультури подає заяву про злочин за ст. 298 ККУ «Незаконне проведення пошукових робіт на обʼєкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження обʼєктів культурної спадщини».
Наразі приміщення Книжкового складу опечатано. Там працюють слідчі.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.
- 30 березня комісія Міністерства культури не змогла розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі. Їм не надали ключів від будівлі, а численні віряни та священнослужителі всіляко заважали роботі. Цього дня Українська православна церква Московського патріархату мала вже покинути територію, проте не зробила цього. Окремі представники УПЦ МП заважали журналістам, через що поліція відкрила кримінальне провадження, а суд Києва відхилив позов церкви про визнання недійсним розірвання договору оренди.
- Того ж дня Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської лаври. Її повернули в управління державі.
- 31 березня Міністерство культури вдруге звернулося до поліції через те, що УПЦ МП не дозволяє комісії працювати на території Києво-Печерської лаври. Її представників не пускають у будівлі Лаври.