Велика Британія наклала санкції на Оксану Марченко та родичів російських олігархів

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Велика Британія наклала санкції на дружину Віктора Медведчука Оксану Марченко, родичів російських олігархів, а також на чотири компанії, повʼязані з Романом Абрамовичем та Алішером Усмановим.

Про це йдеться в урядовому документі від 12 квітня.

У санкційному списку також є Володимир Скоч — батько депутата Держдуми й олігарха Андрія Скоча, дочка Скоча Варвара, дружина російського олігарха Володимира Євтушенкова Наталя та їхні діти — Тетяна і Фелікс Євтушенкови.

Обмеження ввели й щодо Гульнари Керімової — дочки члена Ради федерації від Дагестану, олігарха Сулеймана Керімова, і щодо Нарімана Гаджієва, який, імовірно, є родичем Керімова.

У списку є також корпоративні юристи олігарха Алішера Усманова та Романа Абрамовича. Відтепер майно і кошти тих, хто потрапив під санкції, у Британії заморожені.

Під санкціями опинилися холдінг USM і компанії Curzon Square Limited і Hanley Limited, які повʼязані з Усмановим, і Meritservus HC Limited, повʼязана з Абрамовичем.