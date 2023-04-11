СБУ оголосила в розшук Оксану Марченко

Новини

Служба безпеки України оголосила в розшук колишню телеведучу Оксану Марченко. Її звинувачують у фінансуванні дій, спрямованих на повалення влади.

Про це повідомляється на сайті МВС.

У розшук Марченко подало управління СБУ в Івано-Франківській області. Там зазначили, що вона зникла у березні 2023 року, хоча відомо, що Марченко виїхала з України до початку повномасштабного вторгнення.

Також на сайті вказано, що запобіжний захід до Марченко не застосовували.