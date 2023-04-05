ДБР не виявило порушень у діях ексголови СБУ Івана Баканова у справі колишнього начальника Кримського главку Кулініча

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Гонтар Владимир / УНИАН

Державне бюро розслідувань перевірило дії колишнього голови Служби безпеки Івана Баканова у справі екскерівника Головного управління СБУ в Криму Олега Кулініча.

Про це пише Укрінформ.

За словами радниці з комунікацій ДБР Тетяни Сапʼян, бюро не виявило в діях Баканова кримінальних правопорушень, які б стосувалися справи Кулініча.