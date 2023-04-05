У Львівській області арештували нові земельні ділянки Оксани Марченко

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У Львівській області арештували ще дві земельні ділянки з обʼєктами нерухомості, які незаконно перебували у власності Оксани Марченко. Загальна вартість арештованого майна — майже 17,5 мільйона гривень.

Про це Служба безпеки України повідомила 5 квітня.

Ділянки розташовані в одному з престижних туристичних районів Львівської області. Саме там дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу.

Земельні площі Марченко одержала через оборудку з нерухомим майном, до цього причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Протягом 2004—2010 років він вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь Марченко.