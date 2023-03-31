Комісію Мінкультури знову не пустили до Києво-Печерської лаври. Вона подасть судовий позов
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сергій Моргунов / «Бабель»
31 березня комісію Міністерства культури та інформаційної політики з приймання-передачі державного майна Києво-Печерської лаври, яка прийшла з перевіркою, вчергове не пустили на територію.
Про це пише «Радіо Свобода».
Комісію не пропустили священнослужителі та парафіяни УПЦ МП. Її представникам довелося піти із заповідника.
На це директорка департаменту культурної спадщини Мінкультури Марʼяна Томін заявила, що звернеться до суду й подасть судовий позов про усунення перешкод використання держмайна.
За її словами, монастир не має права перебувати на території лаври відповідно до рішення уряду.
У Московському патріархаті запевняють, що представникам комісії не заважали.
- 10 березня Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» надіслав Українській православній церкві Московського патріархату лист про розірвання договору оренди. Священників просять покинути Свято-Успенську Києво-Печерську лавру.
- Міністерство культури та інформполітики України заявило, що УПЦ МП до 29 березня має залишити всі приміщення, які орендує в Києво-Печерській лаврі. В УПЦ МП заявили, що ці вимоги не мають юридичних підстав.
- 30 березня комісія Міністерства культури не змогла розпочати роботу в Києво-Печерській лаврі. Їм не надали ключів від будівлі, а численні віряни та священнослужителі усіляко заважали роботі. Цього дня Українська православна церква Московського патріархату мала вже покинути територію, проте не зробила цього. Окремі представники УПЦ МП заважали журналістам, через що поліція відкрила кримінальне провадження, а суд Києва відхилив позов церкви про визнання недійсним розірвання договору оренди.
- У той же день Кабмін скасував розпорядження про безоплатне користування УПЦ МП майном Києво-Печерської лаври. Її повернули в управління державі.