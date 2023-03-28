Справа про рекордний хабар $6 мільйонів: обвинувачений Андрій Кіча уклав угоду із САП — він отримав умовний термін
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Колишній менеджер компанії Burisma Андрій Кіча, якого називали «правою рукою» ексміністра екології часів Януковича Миколи Злочевського, визнав свою вину та уклав угоду зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
Про повідомляють пресслужба САП і Центр протидії корупції.
Суд призначив йому п’ять років ув’язнення і звільнив від відбування покарання з іспитовим терміном один рік. Разом із цим Кіча зобов’язався переказати 100 мільйонів гривень на дрони для ЗСУ.
Коли б він не пішов на угоду, то йому загрожувало від п’яти до десяти років позбавлення волі з потенційною конфіскацією майна вартістю близько 10 мільйонів гривень.
- 13 червня 2020 року директор НАБУ Артем Ситник і вже колишній голова САП Назар Холодницький заявили, що їм пропонували хабар за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського. Компанія Burisma, президентом якої є Злочевський, заперечувала його причетність.
- 1 липня 2020 НАБУ повідомило Злочевському про підозру. 10 серпня того ж року його оголосили в розшук, а вже 13 жовтня Печерський суд зобовʼязав генпрокурора закрити справу. САП оскаржила рішення, а НАБУ заявило, що Вища рада правосуддя втручалася у розслідування.
- 1 грудня 2020 НАБУ завершило розслідування справи, а у квітні справа пішла до суду.
- Фігуранти справи тепер — відсторонений від посади першого заступника начальника Головного управління Державної податкової служби в Києві Микола Ільяшенко, колишній директор з правових питань компанії Burisma Андрій Кіча та Олена Мазурова, якій визначили заставу 120 млн гривень.