Бізнесмен Генадій Корбан програв суд загиблому на війні активісту Роману Ратушному
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Суд у Києві ухвалив рішення на користь Романа Ратушного та організації «Захистимо Протасів Яр».
Про це повідомляє Watchers.Media.
Бізнесмен Геннадій Корбан позивався до Ратушного та його громадської організації щодо захисту честі та гідності. Корбан вимагав спростувати інформацію про його причетність до компанії ТОВ «Дайтона Груп», спробу забудови Протасового Яру та його морально-етичні якості.
Солом’янський райсуд Києва 9 грудня 2021 року задовольнив позов Корбана. Минулого року апеляція підтвердила це рішення.
Адвокати батьків Ратушного та його організації звернулися до Верховного суду. Той скасував попереднє рішення і відправив справу на новий апеляційний розгляд. Цього разу суд прийняв рішення на користь Романа Ратушного.
- ТОВ «Дайтона Груп», яку повʼязують із дніпровським бізнесменом Геннадієм Корбаном, отримала в суборенду ділянку в парку відпочинку Протасів Яр у Києві. Там хотіли збудувати житлово-офісно-торговельний комплекс з готелем та паркінгом. Згодом Київрада включила цю ділянку до переліку озеленених територій загального користування столиці — це означає, що будувати там не можна.
- Роман Ратушний брав участь у низці акцій протесту проти забудови Протасового Яру в Києві. Він був головою ініціативи, а потім і громадської організації «Захистимо Протасів Яр».
- 14 червня 2022 року стало відомо, що Роман Ратушний загинув, воюючи у складі 93 механізованої бригади під Ізюмом. Мер Києва пообіцяв зберегти Протасів Яр від забудови на честь Ратушного, пізніше Київрада підтримала створення ландшафтного заказника у Протасовому Яру.
- 22 липня 2022 року під час проходження митного контролю на кордоні з Польщею у Геннадія Корбана вилучили паспорт. Причина — припинення громадянства. 26 липня його випустили з транзитної зони до Польщі. 28 липня президент Зеленський назвав законним рішення позбавити громадянства Корбана. Причини цього рішення він не назвав.