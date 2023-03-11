Business Insider: Танкер під прапором Греції був поблизу місць вибухів «Північних потоків»

Новини

Reuters

Танкер Minerva Julie під прапором Греці з 6 вересня 2022 року протягом тижня перебував у Балтійському морі біля місць підриву російських «Північних потоків».

Про це пише Business Insider.

На це звернув увагу данський аналітик Олівер Александер. Він помітив, що танкер прямував із Роттердаму, сім днів (з 6 по 12 вересня) провів у Балтійському морі, а потім вирушив до Таллінну. Судно стало на якір у російському Санкт-Петербурзі 18 вересня. Вибух на російських газопроводах стався 26 вересня.

Виявлені аналітиком дані не вказують на те, що танкер Minerva Julie був причетний до вибухів на «Північних потоках». Проте його екіпаж міг стати випадковим свідком диверсії на трубопроводах. Танкер був приблизно в тому ж місці, що і яхта, яка, за даними німецьких ЗМІ, могла перевозити вибухівку.

Власник Minerva Julie підтвердив зупинку судна в Балтійському морі. За його словами, це стандартна практика — екіпаж танкера чекав оновлених інструкцій щодо рейсу.