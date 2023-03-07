NYT: Вибухи на «Північних потоках» могли влаштувати «опоненти путіна». До групи нібито входили росіяни та українці

Новини

Вибухи на російських газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2» могла влаштувати проукраїнська група «опонентів путіна». До неї нібито входили росіяни та українці.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела та дані розвідки.

Нові розвіддані США свідчать про причетність до диверсії «проукраїнської групи». На їхню думку, члени цієї групи були громадянами України, або росії, або і тими і тими.

Водночас у США немає доказів причетності до цього громадян США чи Великої Британії, про що казала росія. Також немає доказів причетності й самої росії, яку звинувачували в Україні та Європі. Причетність української влади також не доведено.

Співрозмовники NYT схиляються до версії, що вибухівка була закладена на «Північні потоки» за допомогою досвідчених водолазів, які не працювали на військові або розвідувальні служби, «але не виключено, що виконавці в минулому пройшли спеціалізовану державну підготовку».

Однак видання зазначає, що джерела «розійшлися в думках щодо того, наскільки важливою є нова інформація», проте оптимістично припустили, що в подальшому зможуть отримати більше інформації про диверсії, яка дозволить встановити причетних.

Тим часом радник голови ОП Михайло Подоляк запевняє, що Україна жодного стосунку до вибухів не має.