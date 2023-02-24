Велика Британія готова відправити винищувачі в країни, які передадуть Україні радянські літаки

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Reuters / «Бабель»

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Сполучене Королівство готове передати винищувачі європейським союзникам, які відправлять в Україну радянські літаки.

Про це пише CNN.

За його словами, деякі європейські країни мають радянські літаки МіГ 29 та Су-24.

«Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для їхнього убезпечення», — сказав Воллес.

Він додав, що Велика Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, бо її запаси вичерпані після вторгнення росії в Україну.

«Ця війна в Україні та те, як росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити», — зазначив британський міністр.