Twitter під керівництвом Маска не сплатив рахунки на понад $14 мільйонів. У суді йдуть девʼять процесів

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Відтоді як Ілон Маск придбав Twitter Inc., компанія почала регулярно ігнорувати сплату за оренду приміщень та надання інших послуг. The Wall Street Journal пише, що орендодавці, консультанти та продавці за останній час висунули скарги на понад $14 мільйонів плюс відсотки. Ідеться щонайменше про девʼять судових процесів.

«Те, що робить Ілон Маск, по суті імітує банкрутство», — каже Ван Конвей, експерт з реструктуризації.

Три позови у США стосуються офісних приміщень, зокрема штаб-квартири компанії в Сан-Франциско — орендодавець стверджував, що Twitter не виплатив майже $6,8 мільйона орендної плати за грудень і січень.

У січневому судовому процесі маркетингова компанія, яка спеціалізується на виробництві предметів з логотипами Canary LLC заявила, що Twitter досі не сплатив майже $400 тисяч за різні товари під брендом компанії. Серед заяв про прострочені платежі є рахунок на майже $7 000 за «подарункову коробку для Ілона», замовлену відділом маркетингу Twitter за кілька днів до закриття угоди на $44 мільярди 27 жовтня.