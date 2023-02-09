Резніков: Минулого року за підсумками аудитів до відповідальності притягнули 621 посадовця Міноборони

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Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що за результатами внутрішніх аудитів минулого року 621 посадовця Міністерства притягнули до відповідальності.

Про це він написав у Facebook.

«З них до матеріальної відповідальності — 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності — 124 посадові особи», — пояснив міністр.

За словами Резнікова, всі матеріали внутрішніх аудитів своєчасно передавались до правоохоронних органів.

21 січня журналісти видання ZN.ua звинуватили Міністерство оборони в закупівлі продуктів харчування за завищеними в кілька разів цінами. 23 січня Резніков особисто відповів на ці закиди, зокрема він пояснив, що Міноборони купує не окремі продукти, а комплексну послугу — забезпечення харчуванням. Міністр пояснив, що ціни у восьми постачальників різні, так само як і в мережах супермаркетів, бо кожен має свою спеціалізацію та власне виробництво певної групи товарів. Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи.