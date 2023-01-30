Міноборони уклало контракти із 16 українськими виробниками дронів. Цього року на безпілотники витратять 20 мільярдів гривень
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- Анна Холоднова
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Регіональне управління Сил територіальної оборони Південь / Facebook
Міністерство оборони України уклало державні контракти із 16 українськими виробниками безпілотників.
Про це повідомив міністр Олексій Резніков.
За його словами, Міноборони вже отримало заявки від українських виробників на 75 безпілотників різних типів. А після консультацій з Генштабом ЗСУ та випробувань оборонне відомство уклало 16 державних контрактів з українськими виробниками дронів.
Резніков додав, що у 2023 році Міністерство оборони збільшить закупівлі безпілотників для Збройних сил. На це планують витратити приблизно 20 мільярдів гривень.
«Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — «повітря — земля — вода». Це й про корегування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку боєкомплекту, евакуацію поранених тощо», — зазначив очільник Міноборони.
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