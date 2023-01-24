Twitter перестав платити за оренду офісу в Сан-Франциско. На компанію подали в суд
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images
Компанія Twitter від грудня 2022 року припинила платити орендну плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско. Орендодавець подав до суду.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на позов до суду Каліфорнії.
Компанія в грудні ($3,36 млн) та січні ($3,42 млн) не сплатила за офіс на 1 355 Market Street, повідомляє власник будівлі. Twitter орендує понад 42 700 квадратних метрів площі на восьми поверхах будівлі в Сан-Франциско.
Новий власник компанії Ілон Маск також затримав орендну плату за інші офіси компанії по всьому світу і відмовився оплачувати деякі непогашені рахунки, наприклад, за літак.
Це відбувається на тлі терміну сплати за позикою на суму $12,5 млрд, яку Маск узяв, щоб придбати Twitter. Уже наприкінці січня Twitter має зробити щоквартальний платіж у розмірі $300 мільйонів.
- Після купівлі Twitter Ілон Маск розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною в стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.
- Також Ілон Маск заявив, що планує приділяти менше часу соцмережі. Тому він хоче знайти нового керівника — «дурня, який візьметься за цю роботу». Тим часом із компанії масово звільняються працівники. 19 грудня Ілон Маск запустив опитування, чи треба йому піти з посади голови Twitter. Більшість проголосувала за.
- Нещодавно Ілон Маск побив світовий рекорд, втративши найбільше особистих статків в історії.