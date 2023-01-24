Twitter перестав платити за оренду офісу в Сан-Франциско. На компанію подали в суд

Новини

Getty Images

Компанія Twitter від грудня 2022 року припинила платити орендну плату за свою штаб-квартиру в Сан-Франциско. Орендодавець подав до суду.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на позов до суду Каліфорнії.

Компанія в грудні ($3,36 млн) та січні ($3,42 млн) не сплатила за офіс на 1 355 Market Street, повідомляє власник будівлі. Twitter орендує понад 42 700 квадратних метрів площі на восьми поверхах будівлі в Сан-Франциско.

Новий власник компанії Ілон Маск також затримав орендну плату за інші офіси компанії по всьому світу і відмовився оплачувати деякі непогашені рахунки, наприклад, за літак.

Це відбувається на тлі терміну сплати за позикою на суму $12,5 млрд, яку Маск узяв, щоб придбати Twitter. Уже наприкінці січня Twitter має зробити щоквартальний платіж у розмірі $300 мільйонів.