Ілон Маск, намагаючись врятувати соцмережу, хоче запустити у Twitter версію без реклами

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Соцмережа Twitter планує запустити версію мережі без реклами. Таким чином компанія хоче збільшити дохід і попит на свої продукти класу «преміум».

Про це повідомляє The Guardian.

Новий власник Twitter Ілон Маск поставив собі за ключову мету збільшити дохід компанії від передплати. Днями він анонсував дорожчу передплату без реклами на тлі перезапуску Twitter Blue за $8 або за $11. За словами власника платформи, реклама на сайті «занадто помітна», найближчими тижнями він «вирішить цю проблему».

У 2021 році на рекламу припадало 90% доходу Twitter, але після того як Маск купив соцмережу у жовтні 2022 року, щоденний дохід знизився на 40% порівняно з минулим роком.

Рекламодавці, включно з виробником автомобілів Audi та фармацевтичною компанією Pfizer, призупинили витрати на Twitter через побоювання щодо збільшення мови ворожнечі на платформі.

Маск прагне зменшити залежність Twitter від реклами, оскільки наближається виплата відсотків за $13 мільярдів боргу, який він наклав на компанію в рамках поглинання. Уже наприкінці січня Twitter має зробити щоквартальний платіж у розмірі $300 мільйонів.

У листопаді Маск сказав співробітникам, що Twitter може не пережити майбутнього економічного спаду без істотного збільшення доходу від передплати.

«Без значних доходів від передплати є великі шанси, що Twitter не переживе майбутній економічний спад. Нам потрібно, щоб приблизно половину нашого доходу становила передплата», — написав тоді Маск в електронному листі для всіх співробітників.