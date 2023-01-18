Twitter розпродає з аукціону вміст свого офісу в Сан-Франциско

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Компанія Twitter виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі штаб-квартири в Сан-Франциско.

Про це пише BBC.

До закінчення торгів залишилося трохи менше доби. Статуя логотипу-пташки наразі коштує $11 тисяч. Кашпо завдовжки 190 см у формі символу @ коштує $4 300.

Серед лотів також є еспресо-машини La Marzocco та фонтан із газованими напоями та диспенсером для льоду. Техногігант також продає журнальні столики Herman Miller — вони коштують приблизно $2 тисячі.

Twitter також розпродає друкарське обладнання, звукоізоляційні кабіни для конференцій та дизайнерські дивани.

У листопаді власник соцмережі Ілон Маск заявив про значне падіння доходу Twitter після відходу кількох рекламодавців. Він також попередив, що компанія може збанкрутувати.