Twitter розпродає з аукціону вміст свого офісу в Сан-Франциско
- Автор:
- Анна Холоднова
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Компанія Twitter виставила на онлайн-аукціон сотні предметів зі штаб-квартири в Сан-Франциско.
Про це пише BBC.
До закінчення торгів залишилося трохи менше доби. Статуя логотипу-пташки наразі коштує $11 тисяч. Кашпо завдовжки 190 см у формі символу @ коштує $4 300.
Серед лотів також є еспресо-машини La Marzocco та фонтан із газованими напоями та диспенсером для льоду. Техногігант також продає журнальні столики Herman Miller — вони коштують приблизно $2 тисячі.
Twitter також розпродає друкарське обладнання, звукоізоляційні кабіни для конференцій та дизайнерські дивани.
У листопаді власник соцмережі Ілон Маск заявив про значне падіння доходу Twitter після відходу кількох рекламодавців. Він також попередив, що компанія може збанкрутувати.
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