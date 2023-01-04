У Twitter знову зʼявиться політична реклама. Вона була заборонена з 2019 року

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Компанія Twitter заявила, що збільшить кількість дозволеної політичної реклами в соцмережі. Таке рішення, імовірно, скасує глобальну заборону на політичну рекламу, запроваджену у 2019 році.

Про це пише Reuters.

У 2019 році у Twitter заборонили політичну рекламу після того, як разом з іншими соціальними платформами, як-от Facebook, вони зіткнулися із критикою через поширення дезінформації про вибори. Компанія також обмежила рекламу, повʼязану з соціальною діяльністю.

Тодішній виконавчий директор Twitter Джек Дорсі заявляв, що «охоплення політичних повідомлень слід заслужити, а не купити».

Нинішній власник Twitter Ілон Маск, який у жовтні купив соцмережу за $44 мільярди, прагне збільшити її прибутки. Після купівлі він розпустив раду директорів та анонсував створення Ради з модерації контенту. Маск доручив розробникам Twitter зробити верифікацію платною у стислі терміни, погрожуючи працівникам звільненням.