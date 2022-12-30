Серби розібрали всі барикади на півночі Косова

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Reuters

Сербські протестувальники на півночі Косова розібрали всі зведені барикади. Вони почали робити це 29 грудня — після заклику президента Сербії Александара Вучича.

Про це пише Kosovo Online.

Лише в місті Косовська Мітровіца в одному місці лишилися дві вантажівки, які були підпалені. Вучич запевнив, що отримав гарантії від ЄС та США, що косовська влада не затримуватиме сербів, які стояли на барикадах. Також вони пообіцяли, що Сили безпеки Косова не зможуть зайти в міста без дозволу командувача миротворчої місії в Косові KFOR.

Барикади серби збудували на більшості доріг на півночі Косова. Через це косовська влада вирішила закрити контрольно-пропускні пункти між Косовом та Сербією.