Колишня лідерка Мʼянми Аун Сан Су Чжі отримала ще 7 років вʼязниці. Її загальний термін увʼязнення зріс до 33 років
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Flickr / Global Media Sharing
У Мʼянмі колишню лідерку країни Аун Сан Су Чжі засудили до ще 7 років позбавлення волі. Її загальний термін увʼязнення зріс до 33 років.
Про це пише Reuters.
Суд у країні, яка контролюється військовою хунтою, завершив розгляд звинувачень у корупції Аун Сан Су Чжі. Слухання відбувалися в закритому режимі. Її визнали винною та засудили до 7 років увʼязнення.
За даними джерел видання, Аун Сан Су Чжі звинувачували в незаконному використанні гелікоптера, коли вона очолювала країну.
Новий вирок додає ще 7 років до попереднього терміну 26 років вʼязниці, які вона отримала за іншими звинуваченнями від військової хунти.
- 1 лютого 2021 року в Мʼянмі стався переворот. Владу у країні захопили армія і генерал Мін Аун Хлайн. Військові виступили проти голови уряду Аун Сан Су Чжі, партія якої перемогла на виборах у листопаді 2020 року. Військові затримали членів уряду, запровадили воєнний режим і заблокували соцмережі. У країні почалися масштабні протести, які переросли в сутички з поліцією.
- Масово стріляти в цивільних силовики почали 28 лютого. Військові та поліція вбили понад 700 людей. 1 серпня після перевороту військова рада Мʼянми заявила про формування тимчасового уряду країни.
- Аун Сан Су Чжі затримали одразу під час перевороту. Тоді хунта висунула їй 11 звинувачень — максимальний термін увʼязнення за ними в сумі становить понад 190 років. Зокрема, ідеться про кілька звинувачень у корупції, кожне з яких передбачає максимальне увʼязнення терміном до 15 років, у порушенні карантину під час виборчої кампанії 2020 року, підбурюванні до інакомислення, у незаконному імпорті та зберіганні рацій, у порушенні Закону про державну таємницю колоніальної епохи.