Мінцифри: Україна розробляє безпілотники класу «повітря — повітря», щоб збивати іранські дрони-камікадзе
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна зараз розробляє безпілотники класу «повітря — повітря». Вони будуть боротися з іранськими дронами-камікадзе Shahed.
Про це він розповів у інтервʼю The Associated Press.
За його словами, Україна вже закупила близько 1 400 безпілотників, переважно розвідувальних. Федоров пояснив, що після задоволення потреб у розвідувальних дронах, наступним етапом стане розробка та закупка ударних дронів.
Федоров розповів, що в Україні проводять дослідження та розробку безпілотників, які можуть боротися з іншими безпілотниками та збивати їх.
«Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться», — сказав він.
- Перша партія Shahed-136 була приблизно у 400 дронів. Вона закінчилася у росіян у листопаді. Вже на початку грудня Shahed-136 знову почали атакувати обʼєкти України. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни почали запускати дрони перед ракетними ударами. Так вони намагаються розвідати розташування української ППО.
- У грудні росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню. Українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.
- Іран пригрозив президенту України Володимиру Зеленському після виступу в американському Конгресі. У своїй промові Зеленський стверджував, що росія знайшла союзника в Ірані.