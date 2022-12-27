Премʼєр Вірменії Пашинян висловив претензії путіну за бездіяльність російських миротворців у Нагірному Карабаху
- Автор:
- Олег Панфілович
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Премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на зустрічі з президентом рф володимиром путіним прямо висловив йому претензії за бездіяльність російських миротворців у Нагірному Карабаху. Вони не контролюють важливий для постачання Лачинський коридор.
Про це повідомляє російське видання «КоммерсантЪ».
За його словами, майже 20 днів коридор перекритий. «Це зона відповідальності російських миротворців у Нагірному Карабаху. Хочу нагадати, що згідно з тристоронньою заявою (від листопада 2020 року) президентів рф, Азербайджану та премʼєр-міністра Вірменії, Лачинський коридор має бути під контролем російських миротворців. Азербайджан гарантував безперешкодний проїзд пасажирів та вантажів. Зараз виходить, що Лачинський коридор не під контролем російських військових», — заявив Пашинян.
Азербайджанці 12 грудня перекрили трасу Степанакерт — Горіс у Лачинському коридорі, єдину транспортну артерію, що зʼєднує невизнану Нагірнокарабаську республіку (НКР) і Вірменію. Згідно з заявою азербайджанської сторони, приводом для закриття стала необхідність перевірки вантажів для експорту золота з фактично контрольованих НКР шахт. Після цього у Карабаху спалахнули протести.
- У ніч проти 10 листопада 2020 року премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президенти Азербайджану Ільхам Алієв і росії путін підписали спільну заяву про припинення війни в Нагірному Карабаху, яка тривала півтора місяця (із 27 вересня). Сторони зазнали значних втрат — тисячі вбитих військових і сотні поранених цивільних під час обстрілів міст. Азербайджан у цій війні отримав у боях 40% території невизнаної Нагірнокарабаської Республіки, включно з містом Шуша.
- У липні цього року Алієв звинуватив росію і Вірменію в порушенні домовленостей, які були прописані в декларації про припинення бойових дій. Пізніше секретар Ради безпеки Вірменії Армен Григорян пообіцяв вивести війська з Нагірного Карабаху у вересні.
- Наприкінці серпня президент Азербайджану Ільхам Алієв підтвердив взяття під контроль міста Лачин і Лачинського коридору в Нагірному Карабаху. Це була єдина дорога, яка зʼєднувала невизнаний Нагірний Карабах із Вірменією.
- У листопаді після тристоронніх переговорів з путіним представники Вірменії та Азербайджану пообіцяли «не застосовувати силу» під час вирішення територіальної суперечки щодо Нагірного Карабаху.