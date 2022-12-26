Повітряні сили: Українська ППО вже збила 70 дронів-камікадзе з другої партії, яку Іран передав росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty
Українська протиповітряна оборона вже знищила 70 іранських дронів-камікадзе, які були в другій партії військової допомоги росії. Окупанти запускають їх останні два тижні.
Про це повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат, пише Укрінформ.
«Як відомо, до росії надійшла друга партія дронів. Перша налічувала майже чотириста безпілотників. Зараз ми маємо з нової партії чотири хвилі атак минулого та позаминулого тижня. Близько 70 БпЛА знищено протиповітряною обороною. Тож ворог ще має безпілотники, і теж треба готуватися та посилюватися до майбутніх атак з їх застосуванням, особливо це стосується обʼєктів критичної інфраструктури», — зазначив він.
Ігнат підкреслив, що Іран попри обіцянки продовжує поставки росії безпілотників та іншої зброї. Тому потрібно посилити тиск на цю країну.
- Перша партія Shahed-136 була приблизно у 400 дронів. Вона закінчилася в росіян у листопаді. Вже на початку грудня Shahed-136 знову почали атакувати обʼєкти України. У Повітряних силах ЗСУ заявили, що росіяни почали запускати дрони перед ракетними ударами. Так вони намагаються розвідати розташування української ППО.
- У грудні росія отримала нову партію іранських безпілотників Shahed. Імовірно, вона менша за попередню. Українська розвідка також знає про попередні домовленості росії з Іраном про постачання балістичних ракет, хоча їх поки що не використовували проти України.
- Іран пригрозив президенту України Володимиру Зеленському після виступу в американському Конгресі. У своїй промові Зеленський стверджував, що росія знайшла союзника в Ірані.