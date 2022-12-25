Іранський генерал заявив про «ефективність» їхніх дронів у відповідь на звинувачення про постачання безпілотників росії

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Начальник Генерального штабу Ірану генерал Мохаммад Багері заявив про «ефективність» іранських безпілотників у відповідь на звинувачення про те, що його країна постачає дрони росії.

Про це повідомляє Radio Liberty.

«Крім того, що багато з цих тверджень можуть бути хибними, це, по суті, свідчить про ефективність, важливість і високий рівень Ісламської Республіки в тому, що стосується дронів», — цитує Багірі іранське агентство «Таснім».